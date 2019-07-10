Быков: перестановку в тренерском штабе сборной России сложно понять

Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков не увидел логики в перестановке в тренерском штабе национальной команды, которую вместо Ильи Воробьёва возглавил Алексей Кудашов.
«Кудашов и Воробьёв работают вместе в одном клубе и в одной национальной команде, может быть, есть какие-то причины, из-за которых они вынуждены так разделить полномочия. Но мне сложно понять такую перестановку, может быть, тут есть личные причины или разделение, больше концентрации одного тренера на клуб, другого — на сборную. Домысливать за руководством сложно.
Если два человека работают в одном штабе, то они должны смотреть одними глазами на проблемы. Где-то могут быть разногласия и творческий процесс, который заставляет их спорить, искать решение. Но в конечном итоге решение должно удовлетворять обоих. Поэтому такую перестановку сложно прокомментировать», — приводит слова Быкова ТАСС.
Кудашов возглавил сборную России и петербургский хоккейный клуб СКА, сменив на этих постах Илью Воробьёва.
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