Быков: перестановку в тренерском штабе сборной России сложно понять

Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков не увидел логики в перестановке в тренерском штабе национальной команды, которую вместо Ильи Воробьёва возглавил Алексей Кудашов.

«Кудашов и Воробьёв работают вместе в одном клубе и в одной национальной команде, может быть, есть какие-то причины, из-за которых они вынуждены так разделить полномочия. Но мне сложно понять такую перестановку, может быть, тут есть личные причины или разделение, больше концентрации одного тренера на клуб, другого — на сборную. Домысливать за руководством сложно.

Если два человека работают в одном штабе, то они должны смотреть одними глазами на проблемы. Где-то могут быть разногласия и творческий процесс, который заставляет их спорить, искать решение. Но в конечном итоге решение должно удовлетворять обоих. Поэтому такую перестановку сложно прокомментировать», — приводит слова Быкова ТАСС.

Кудашов возглавил сборную России и петербургский хоккейный клуб СКА, сменив на этих постах Илью Воробьёва.