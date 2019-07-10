«Локомотив» договорился о контракте с канадским форвардом Рэтти

Канадский нападающий Тай Рэтти станет игроком «Локомотива», стороны договорились об однолетнем контракте, сообщает пресс-служба ярославского клуба.



«Хоккейный клуб «Локомотив» достиг договорённости о заключении контракта сроком на один год с нападающим Таем Рэтти», — говорится в сообщении пресс-службы.

26-летний уроженец Калгари последние два сезона выступал в клубе НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Ранее канадский форвард играл за «Сент-Луис Блюз» и клуб «Портленд Уинтер Хоукс», вместе с которым выигрывал чемпионат молодёжной Западной хоккейной лиги. В 2013 году Рэтти выступал за молодёжную сборную Канады на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет.

Канадец стал пятым легионером ярославцев. За «Локомотив» также будут выступать Стаффан Кронвалль, Якуб Накладал, Антон Ландер и Стефан Да Коста.