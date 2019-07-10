СКА подписал двухлетний контракт с Ткачёвым

Нападающий Владимир Ткачёв подписал контракт с питерским СКА, соглашение с 23-летним российским хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.

«Владимир Ткачёв возвращается в СКА! Напомним, права на Ткачёва «армейцы» получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», отдав за него права на Никиту Сошникова. Контракт с форвардом подписан на два года и будет действовать до окончания сезона-2020/21. Добро пожаловать!» — написала пресс-служба СКА в «Твиттере».

В минувшем сезоне 23-летний Ткачёв забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2». Ранее сообщалось, что Ткачёв может продолжить карьеру за океаном.