Генменеджер «Чикаго»: мы обладаем лучшим вратарским тандемом в лиге

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн оценил изменения в составе команды, в частности, он отметил, что после подписания контракта с голкипером Робином Ленером вратарский тандем «ястребов» можно назвать лучшим в лиге.

«Говоря о двух последних сезонах, сложно не упоминать травмы. Но теперь я считаю, что мы обладаем лучшим вратарским тандемом в лиге.

У нас есть два высококлассных голкипера, мы усилили защиту и атаку. Так что наша команда изменилась. И я настроен очень оптимистично», – приводит слова Боумэна сайт НХЛ.

Ранее состав «Чикаго» пополнил шведский нападающий Александер Нюландер. Он был обменян из «Баффало» на защитника Хенри Йокихарью.

Кроме того «Блэкхоукс» подписал стандартный контракт новичка сроком на три сезона с нападающим Кирби Дахом, который был выбран «Чикаго» в первом раунде драфта НХЛ—2019 под общим 3-м номером.

