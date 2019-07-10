КХЛ представила расписание первых двух игровых дней сезона-2019/20

Завтра, 11 июля, состоится презентация календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20. Сегодня КХЛ опубликовала расписание первых двух игровых дней нового чемпионата, а также даты первых домашних поединков всех 24 клубов.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября традиционным матчем за Кубок открытия. На «ЦСКА Арене» сыграют ЦСКА и «Авангард». Так как впервые в истории в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина и Кубка континента стала одна команда – ЦСКА, за первый трофей поспорят финалисты прошлогоднего плей-офф.

Расписание первых двух дней чемпионата:



1 сентября (воскресенье)

ЦСКА – «Авангард»

2 сентября (понедельник)

«Автомобилист» — «Северсталь»

«Трактор» – «Витязь»

«Металлург» — СКА

«Динамо» (Рига) – «Спартак»

«Динамо» (Москва) – «Торпедо»

«Динамо» (Минск) – «Нефтехимик»



Первые домашние матчи сезона:

«Авангард»: 6 сентября («Северсталь»)

«Автомобилист»: 2 сентября («Северсталь»)

«Адмирал»: 10 сентября («Трактор»)

«Ак Барс»: 11 сентября («Динамо» Рига)

«Амур»: 7 сентября («Трактор»)

«Барыс»: 3 сентября («Адмирал»)

«Витязь»: 9 сентября («Динамо» Москва)

«Динамо» Минск: 2 сентября («Нефтехимик»)

«Динамо» Москва: 2 сентября («Торпедо»)

«Динамо» Рига: 2 сентября («Спартак»)

«Йокерит»: 3 сентября («Авангард»)

«Куньлунь Ред Стар»: 3 сентября («Салават Юлаев»)

«Локомотив»: 4 сентября («Спартак»)

«Металлург»: 2 сентября (СКА)

«Нефтехимик»: 9 сентября («Динамо» Рига)

«Салават Юлаев»: 12 сентября («Автомобилист»)

«Северсталь»: 9 сентября (ЦСКА)

«Сибирь»: 3 сентября («Амур»)

СКА: 10 сентября («Сибирь»)

«Спартак»: 8 сентября («Динамо» Минск)

«Торпедо»: 11 сентября (ЦСКА)

«Трактор»: 2 сентября (Витязь)

ХК «Сочи»: 4 сентября («Нефтехимик»)

ЦСКА: 1 сентября («Авангард»).