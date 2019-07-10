КХЛ представила расписание первых двух игровых дней сезона-2019/20

Завтра, 11 июля, состоится презентация календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20. Сегодня КХЛ опубликовала расписание первых двух игровых дней нового чемпионата, а также даты первых домашних поединков всех 24 клубов.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября традиционным матчем за Кубок открытия. На «ЦСКА Арене» сыграют ЦСКА и «Авангард». Так как впервые в истории в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина и Кубка континента стала одна команда – ЦСКА, за первый трофей поспорят финалисты прошлогоднего плей-офф.
Расписание первых двух дней чемпионата:
1 сентября (воскресенье)
ЦСКА – «Авангард»
2 сентября (понедельник)
«Автомобилист» — «Северсталь»
«Трактор» – «Витязь»
«Металлург» — СКА
«Динамо» (Рига) – «Спартак»
«Динамо» (Москва) – «Торпедо»
«Динамо» (Минск) – «Нефтехимик»
Первые домашние матчи сезона:
«Авангард»: 6 сентября («Северсталь»)
«Автомобилист»: 2 сентября («Северсталь»)
«Адмирал»: 10 сентября («Трактор»)
«Ак Барс»: 11 сентября («Динамо» Рига)
«Амур»: 7 сентября («Трактор»)
«Барыс»: 3 сентября («Адмирал»)
«Витязь»: 9 сентября («Динамо» Москва)
«Динамо» Минск: 2 сентября («Нефтехимик»)
«Динамо» Москва: 2 сентября («Торпедо»)
«Динамо» Рига: 2 сентября («Спартак»)
«Йокерит»: 3 сентября («Авангард»)
«Куньлунь Ред Стар»: 3 сентября («Салават Юлаев»)
«Локомотив»: 4 сентября («Спартак»)
«Металлург»: 2 сентября (СКА)
«Нефтехимик»: 9 сентября («Динамо» Рига)
«Салават Юлаев»: 12 сентября («Автомобилист»)
«Северсталь»: 9 сентября (ЦСКА)
«Сибирь»: 3 сентября («Амур»)
СКА: 10 сентября («Сибирь»)
«Спартак»: 8 сентября («Динамо» Минск)
«Торпедо»: 11 сентября (ЦСКА)
«Трактор»: 2 сентября (Витязь)
ХК «Сочи»: 4 сентября («Нефтехимик»)
ЦСКА: 1 сентября («Авангард»).
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