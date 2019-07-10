Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Василевский встретился с воспитанниками СДЮШОР «Салават Юлаев»

Василевский встретился с воспитанниками СДЮШОР «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский на «Уфа-Арене» пообщался с юными воспитанниками СДЮШОР «Салават Юлаев». Мероприятие проходило в формате «вопрос-ответ» и завершилось автограф-сессией, сообщает сайт уфимской команды.

«Приятно видеть столько детей. Всегда очень рад приехать в Уфу повидаться со всеми: родителями, братом, друзьями. Поэтому только лучшие эмоции.

С детьми очень интересно. Классные вопросы, весёлая атмосфера», — сказал Василевский.

Напомним, Василевский в сезоне–2018/19 стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для самого Андрея это было второе попадание кряду в тройку финалистов. Он — второй россиянин в истории, победивший в этой номинации, после Сергея Бобровского.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент