Василевский встретился с воспитанниками СДЮШОР «Салават Юлаев»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский на «Уфа-Арене» пообщался с юными воспитанниками СДЮШОР «Салават Юлаев». Мероприятие проходило в формате «вопрос-ответ» и завершилось автограф-сессией, сообщает сайт уфимской команды.
«Приятно видеть столько детей. Всегда очень рад приехать в Уфу повидаться со всеми: родителями, братом, друзьями. Поэтому только лучшие эмоции.
С детьми очень интересно. Классные вопросы, весёлая атмосфера», — сказал Василевский.
Напомним, Василевский в сезоне–2018/19 стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для самого Андрея это было второе попадание кряду в тройку финалистов. Он — второй россиянин в истории, победивший в этой номинации, после Сергея Бобровского.
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