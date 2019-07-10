«Северсталь» заключила контракты с защитниками Балдаевым и Масловым

Защитники Виктор Балдаев и Кирилл Маслов подписали контракты с хоккейным клубом «Северсталь» и переезжают из Новокузнецка в Череповец, сообщает официальный сайт «Северстали».

Балдаев – уроженец Электростали. На профессиональном уровне дебютировал в местном «Кристалле». Вызывался в состав молодёжной и юниорской сборных России. В высшем дивизионе российского хоккея впервые вышел на лёд в составе московского «Спартака». Прошлый сезон провёл в новокузнецком «Металлурге». Принял участие в 58 матчах, набрал 18 (6+13) баллов за результативность при показателе полезности «+14».

Маслов в качестве профессионального игрока впервые вышел на лёд в МХЛ в составе балашихинского ХК МВД. Выступал за сборную России на различных международных турнирах. На высшем уровне дебютировал в ярославском «Локомотиве». В прошлом году защищал цвета новокузнецкого «Металлурга». Провёл 47 матчей, набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности «+9».