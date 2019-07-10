Конкурс с Nivea Men. Официальное обращение к участникам

C 21 по 29 мая 2019 года на официальной странице «Чемпионата» «ВКонтакте» был проведён конкурс при поддержке нашего партнёра компании Nivea Men. В формате конкурса был заявлен приз для всех победителей — хоккейное джерси с автографом Евгения Малкина.
К сожалению, ввиду нарушенных договоренностей со стороны бренда Nivea Men призы победителям были отправлены без упомянутого в конкурсе автографа Евгения Малкина, о чём редакция узнала благодаря оперативным реакциям со стороны наших читателей. На данный момент мы получили финальный статус со стороны партнёра о том, что подписать хоккейные джерси сейчас и исправить ситуацию невозможно, так как хоккеист находится не в России.
В качестве компенсации все участники конкурса помимо заявленных джерси получат подарочный набор с сувенирной продукцией от бренда Nivea Men, брендированный оранжевый шарф от «Чемпионата», открытку с автографами и пожеланием от всех членов редакции.
Мы приносим извинение всем нашим читателям за возникновение подобной ситуации. Впредь все соглашения относительно конкурсов с привлечением партнёров, механики их проведения и призового фонда будут ещё более тщательно проверены со стороны «Чемпионата».
Спасибо, что остаётесь с нами. Мы постараемся и дальше держать вас в эпицентре самых интересных и горячих новостей из области спорта.
С уважением, редакция «Чемпионата».
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