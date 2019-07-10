17-летний форвард Быков продолжит карьеру в канадском клубе

Нападающий Максим Быков продолжит карьеру в Канадской хоккейной лиге. Как сообщает в своём «твиттере» агент Дэн Мильштейн, игрок подписал контракт с командой «Блейнвиль-Буабриан Армада».



17-летний хоккеист провёл минувший сезон в Молодёжной хоккейной лиге в составе казанского «Ирбиса». На счету игрока 11 заброшенных шайб и 10 результативных передач в 46 матчах регулярного чемпионата. Кроме того Быков заработал показатель полезности «0» и четыре минуты штрафного времени.



В сезоне-2017/18 россиянин выступал за одну из юниорских команд «Ак Барса». Он провёл 42 матча, отметившись 31 результативным броском и 19 голевыми передачами при 26 минутах штрафа.



По итогам регулярного чемпионата сезона-2018/19 «Ирбис» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ и не попал в плей-офф.

19-летний российский форвард подписал контракт с клубом из Германии