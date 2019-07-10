Нападающий Андрей Светлаков продлил контракт с ЦСКА на три года

ЦСКА достиг договорённости о продлении контракта с нападающим Андреем Светлаковым. Как сообщает пресс-служба «армейцев», соглашение будет действовать до окончания сезона-2021/22.
В минувшем сезоне 23-летний хоккеист принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав на свой счёт восемь результативных бросков и семь голевых передач при показателе полезности «+17» и 25 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету игрока два гола и шесть результативных передач в 18 матчах.
По итогам минувшего сезона ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии «армейцы» обыграли в четырёх матчах омский «Авангард».
На пути к финалу столичный клуб прошёл «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).
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