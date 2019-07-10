Беднар: «Колорадо» движется в правильном направлении, нас ждёт блестящее будущее

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал заключение нового контракта с клубом.
«Я бы хотел поблагодарить владельцев Стэна и Джоша Кронки, генерального менеджера Джо Сакика и весь клуб за веру в мои способности руководить командой. Для меня честь быть тренером «Эвеланш». Мы движемся в правильном направлении. Команду ждёт блестящее будущее, и я очень рад, что принимаю в этом участие», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.
Беднар возглавил «Колорадо» 25 августа 2016 года. Специалист сумел вывести команду в розыгрыш Кубка Стэнли на второй год своей работы, а в сезоне-2018/19 «Колорадо» добрался до второго раунда плей-офф. «Эвеланш» уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3-4.
Беднар работал главным тренером фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ с 2012 года. В чемпионате-2015/16 «Лэйк Эри» под руководством Беднара выиграл Кубок Колдера.
- 10 июля 2019
-
21:09
-
20:40
-
20:06
-
20:03
-
19:56
-
19:34
-
19:04
-
18:45
-
18:11
-
17:34
-
17:11
-
16:48
-
16:27
-
16:21
-
15:52
-
15:25
-
14:57
-
14:16
-
13:43
-
13:22
-
12:58
-
12:44
-
11:56
-
11:48
-
11:32
-
10:28
-
10:00
-
09:51
-
09:32
-
09:12
-
09:00
-
08:49
- 9 июля 2019
-
23:19
-
23:07
-
23:00