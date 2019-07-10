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Беднар: «Колорадо» движется в правильном направлении, нас ждёт блестящее будущее

Беднар: «Колорадо» движется в правильном направлении, нас ждёт блестящее будущее
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал заключение нового контракта с клубом.

«Я бы хотел поблагодарить владельцев Стэна и Джоша Кронки, генерального менеджера Джо Сакика и весь клуб за веру в мои способности руководить командой. Для меня честь быть тренером «Эвеланш». Мы движемся в правильном направлении. Команду ждёт блестящее будущее, и я очень рад, что принимаю в этом участие», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Беднар возглавил «Колорадо» 25 августа 2016 года. Специалист сумел вывести команду в розыгрыш Кубка Стэнли на второй год своей работы, а в сезоне-2018/19 «Колорадо» добрался до второго раунда плей-офф. «Эвеланш» уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3-4.

Беднар работал главным тренером фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ с 2012 года. В чемпионате-2015/16 «Лэйк Эри» под руководством Беднара выиграл Кубок Колдера.

«Колорадо» подписал новый контракт с Джаредом Беднаром
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