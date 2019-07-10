Антипов: на фоне такого завершения ЧМ смена главного тренера — логичный ход

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов поделился мнением о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной.
«Давать какие-то оценки, а тем более делать прогнозы по поводу назначения нового главного тренера сборной, — дело неблагодарное. Да, много говорят о работе Кудашова в сборной, его способностях. Надо знать эту ситуацию изнутри, что происходит в команде. Конечно, на фоне такого завершения чемпионата мира смена главного тренера видится логичным ходом. Во всяком случае, так решили в ФХР.
Надо понимать, что и для работы в сборной требуется адаптация. А у Алексея Николаевича уже есть необходимый опыт. Тем более тренерский штаб остаётся неизменным, произошла лишь рокировка. Нынешние тренеры — Кудашов, Гатиятулин, Воробьёв — работали вместе и в сборной, и в клубе, это единый коллектив. Но, повторюсь, на все вопросы ответят результаты матчей и турниров», — сказал Антипов в интервью «Чемпионату».
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