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Антипов: на фоне такого завершения ЧМ смена главного тренера — логичный ход

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Антипов: на фоне такого завершения ЧМ смена главного тренера — логичный ход
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Пятикратный чемпион России, призёр чемпионатов мира Владимир Антипов поделился мнением о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной.

«Давать какие-то оценки, а тем более делать прогнозы по поводу назначения нового главного тренера сборной, — дело неблагодарное. Да, много говорят о работе Кудашова в сборной, его способностях. Надо знать эту ситуацию изнутри, что происходит в команде. Конечно, на фоне такого завершения чемпионата мира смена главного тренера видится логичным ходом. Во всяком случае, так решили в ФХР.

Надо понимать, что и для работы в сборной требуется адаптация. А у Алексея Николаевича уже есть необходимый опыт. Тем более тренерский штаб остаётся неизменным, произошла лишь рокировка. Нынешние тренеры — Кудашов, Гатиятулин, Воробьёв — работали вместе и в сборной, и в клубе, это единый коллектив. Но, повторюсь, на все вопросы ответят результаты матчей и турниров», — сказал Антипов в интервью «Чемпионату».

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