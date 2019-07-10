Якубов: Кудашов всегда пользовался авторитетом у партнёров

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал назначение Алексея Кудашова новым главным тренером сборной России.



«На закате своей карьеры мне довелось вместе с Алексеем выступать за «Ак Барс», и уже тогда я видел, каким авторитетом он пользовался у игроков. Во многих командах, где он выступал, был капитаном. Поверьте, по себе знаю — это очень серьёзная и ответственная роль. Федерация ведёт плановую работу к Олимпиаде-2022. И сейчас смена произошла не сгоряча после чемпионата мира, а после тщательного анализа ситуации. Раз решились на смену, значит, руководство федерации чем-то руководствовалось.



Относительно работы Ильи Воробьёва могу сказать, что это грамотный тактик, современный тренер со своими идеями. Уверен, что его навыки и знания будут и дальше использоваться в системе хоккейных сборных. Хорошие тренеры растут, развиваются. Кто знает, может быть, это не последняя работа Воробьёва со сборными. Он ценный кадр, и сохранить его — разумное решение», — сказал Якубов в интервью «Чемпионату».

Воробьёв этого ждал. Почему его уход из сборной России был неизбежен Тот случай, когда смена главного тренера в национальной команде не сенсация.