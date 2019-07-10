НХЛ получила приз за гуманитарную деятельность

НХЛ получила приз на пятой ежегодной церемонии вручения наград за гуманитарную деятельность в спорте, которую проводит телекомпания ESPN.



Комиссионер Гэри Беттмэн удостоился награды за активную популяризацию хоккея в стране и во всём мире. С помощью разнообразных программ НХЛ добилась успеха в привлечении к занятиям этим видом спорта многих людей, за что получила $ 100 тыс., которые будут направлены в виде благотворительного взноса от её имени в любую организацию по усмотрению НХЛ.



«Нам очень приятно, потому что мы никогда раньше не получали такой приз. Это награда многое значит для нас. Мы считаем, что наша общественная деятельность сыграла важную роль в том, что мы ее получили», — приводит слова исполнительного вице-президента НХЛ по социальным вопросам, проектам и юридическим делам Ким Дэвис официальный сайт НХЛ.