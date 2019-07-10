«Лос-Анджелес» подписал двухлетний контракт с Иафалло, избежав арбитража

«Лос-Анджелес Кингз» заключил двухлетний контракт с нападающим Алексом Иафалло, информирует официальный сайт «королей». По условиям соглашения, среднегодовая зарплата 25-летнего игрока составит $ 2,42 млн.
В прошедшем сезоне Иафалло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 15 заброшенных шайб и 18 результативных передач при 22 минутах штрафа. Болельщики клуба из Калифорнии признали Алекса лучшим игроком года.
Иафалло подписал контракт с «королями» весной 2017 года в статусе неограниченно свободного агента. Он провёл 157 матчей в составе «Кингз» и набрал 58 (24+34) очков при 34 минутах штрафа.
Ранее хоккеист обратился в арбитраж по поводу контракта, однако сторонам удалось согласовать детали нового соглашения до назначенной даты.
- 10 июля 2019
-
23:20
-
22:47
-
22:26
-
21:53
-
21:17
-
21:09
-
20:40
-
20:06
-
20:03
-
19:56
-
19:34
-
19:04
-
18:45
-
18:11
-
17:34
-
17:11
-
16:48
-
16:27
-
16:21
-
15:52
-
15:25
-
14:57
-
14:16
-
13:43
-
13:22
-
12:58
-
12:44
-
11:56
-
11:48
-
11:32
-
10:28
-
10:00
-
09:51
-
09:32
-
09:12