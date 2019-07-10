«Лос-Анджелес» подписал двухлетний контракт с Иафалло, избежав арбитража

«Лос-Анджелес Кингз» заключил двухлетний контракт с нападающим Алексом Иафалло, информирует официальный сайт «королей». По условиям соглашения, среднегодовая зарплата 25-летнего игрока составит $ 2,42 млн.



В прошедшем сезоне Иафалло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт 15 заброшенных шайб и 18 результативных передач при 22 минутах штрафа. Болельщики клуба из Калифорнии признали Алекса лучшим игроком года.



Иафалло подписал контракт с «королями» весной 2017 года в статусе неограниченно свободного агента. Он провёл 157 матчей в составе «Кингз» и набрал 58 (24+34) очков при 34 минутах штрафа.



Ранее хоккеист обратился в арбитраж по поводу контракта, однако сторонам удалось согласовать детали нового соглашения до назначенной даты.

Стал известен список из 40 игроков НХЛ, подавших в арбитраж