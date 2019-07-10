Ферланд заключил с «Ванкувером» контракт на $ 14 млн

Нападающий Майкл Ферланд согласовал контракт с «Ванкувер Кэнакс», сообщает официальный сайт клуба. Канадский хоккеист подписал четырёхлетний договор на $ 14 млн (среднегодовая зарплата составит $ 3,5 млн).



Минувший сезон 27-летний форвард провёл в составе «Каролины Харрикейнз», приняв участие в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. Ферланд забросил 17 шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+13» и 58 минутах штрафа. В плей-офф на счету игрока одна результативная передача в семи матчах.



«Калгари Флэймз» выбрал Ферланда на драфте НХЛ — 2010 под 133-м номером. Первые четыре сезона в лиге хоккеист провёл в составе «огоньков». Всего в НХЛ он сыграл 321 матч, забросил 59 шайб и отдал 70 результативных передач.

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