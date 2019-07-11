Кожевников: в СКА Воробьёв поплыл

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отставку Ильи Воробьёва с поста главного тренера сборной России и санкт-петербургского СКА.
«О причинах смены главного тренера надо спрашивать у руководителей ФХР и СКА, но со стороны казалось, что Воробьев не совсем в своей тарелке при таком колоссальном давлении, которое предполагают обе должности. Он хорошо работал в «Металлурге», выиграл Кубок Гагарина, но там всё же более спокойная обстановка. К тому же костяк той команды создавался еще Майком Кинэном, у которого Воробьев был помощником. В СКА пришлось собирать команду уже самому, и тут он, на мой взгляд, поплыл. Не говоря уже о сборной, которая на последнем чемпионате мира показывала качественный хоккей, но ничего не смогла сделать в решающем матче. А тренер национальной команды всё-таки должен уметь находить неординарные решения в критической ситуации», — приводят слова Кожевникова «Известия».
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