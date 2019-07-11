Давыдов — о Кудашове: не помню случая, чтобы в сборную назначали профанов

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о характере нового наставника сборной России Алексея Кудашова.
«Я бы не стал преувеличивать проблему отсутствия трофеев у Кудашова как у тренера. В принципе не помню случая, чтобы у нас в сборную назначали профанов. Все до этого чего-то добивались с клубами — или титулов, или хороших результатов, превосходящих имеющиеся ресурсы. Кудашов всегда был очень классным нападающим, а самое главное — хоккеистом с железным характером. Я работал вице-президентом «Динамо», когда мы выиграли первый Кубок Гагарина, и Лёша тогда внес не только игровой, но и феноменальный моральный вклад в успех, поддерживая фантастическую атмосферу в команде. То же самое он и перенёс на свою тренерскую деятельность. Надеюсь, его характера хватит, для того чтобы справиться с работой в сборной», — приводят слова Давыдова «Известия».
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