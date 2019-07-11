Третьяк: будем искать всё новое, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера сборной России. Специалист сменит на этом посту Илью Воробьёва, под руководством которого команда заняла третье место на чемпионате мира в Словакии.



«Кудашов с характером, во время чемпионата мира я видел, как он разговаривает с ребятами, как делал оценку в раздевалке после каждой игры, настраивал на игру. Он играл в сборной, в НХЛ, пользуется уважением, он очень толковый тренер, знает тактику. Будем надеяться, давайте дадим ему шанс. У нас до Олимпиады времени много, будем искать всё новое, чтобы выиграть чемпионат мира и Олимпиаду, всё делается для победы.



Мы идём вперёд, делаем всё, чтобы улучшить работу тренерского состава. Будем пробовать молодых игроков, посмотрим, что у игроков с контрактами, многие в НХЛ собираются уезжать. Если игроков НХЛ не будет на Олимпиаде, то нужно готовить новую команду. Сейчас на примете всего 16 игроков, которые не уезжают, и это маловато, поэтому либо нужно их приглашать из НХЛ и готовить к Олимпиаде, либо смотреть молодых ребят через Евротур, олимпийскую сборную», — приводит слова Третьяка ТАСС.



Воробьёв этого ждал. Почему его уход из сборной России был неизбежен Тот случай, когда смена главного тренера в национальной команде не сенсация.