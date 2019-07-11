«Салават Юлаев» сформировал тренерский штаб на новый сезон

«Салават Юлаев» окончательно сформировал тренерский штаб на предстоящий сезон, сообщается в официальной группе клуба в сети «ВКонтакте».



Контракт с уфимском клубом подписали тренер вратарей Йон Эман и легендарный уфимский хоккеист Андрей Сидякин. Ранее 33-летний летний шведский специалист работал местных в клубах «Седертелье», «Юргорден» и в сборной Швеции U17, а Сидякин передавал свой опыт в СДЮШОР ХК «Салават Юлаев».



Полностью тренерский штаб команды выглядит следующим образом:

главный тренер — Николай Цулыгин,

тренер — Томи Ламса,

тренер — Виталий Ячменёв,

тренер по физической подготовке — Матиас Сарвела,

тренер вратарей — Йон Эрик Эман,

тренер — Андрей Сидякин.



В минувшем сезоне уфимский клуб добрался до финала Восточной конференции, где проиграл в шести матчах «Авангарду».

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