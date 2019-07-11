Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPN

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги. Об этом стало известно на церемонии награждения главных спортсменов года по версии ESPN. На награду также претендовали Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).



В минувшем сезоне 33-летний российский хоккеист в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. Он записал на свой счёт 51 результативный бросок и добавил к этому 38 голевых передач в 81 матче. Кроме того, он заработал показатель полезности «+7» и 40 минута штрафа. В плей-офф на счету капитана столичной команды 9 (4+5) очков в семи играх.



«Вашингтон» вышел в плей-офф, но проиграл в первом раунде «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. Год назад столичный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

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