Александр Барков — самый недооценённый хоккеист по версии игроков НХЛ

Издание The Athletic провело опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги. Им предложили выбрать самого недооценённого игрока в лиге. Победителем в этой номинации стал капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков, набравший 26% голосов.



«Если бы Барков играл не за «Флориду», то стал бы супервездой. Алекс очень хорош, но не получает в полной мере того, что заслуживает», — сказал игрок клуба Восточной конференции, имя которого не раскрывается.



В пятёрку также вошли: нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём (8% голосов), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэйден Пойнт (8%), защитник «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен (6%) и защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано (5%).



Ранее стало известно, что самым переоценённым хоккеистом по версии игроков НХЛ является защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн.

Суббэн признан самым переоценённым хоккеистом по версии игроков НХЛ