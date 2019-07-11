Александр Барков — самый недооценённый хоккеист по версии игроков НХЛ

Издание The Athletic провело опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги. Им предложили выбрать самого недооценённого игрока в лиге. Победителем в этой номинации стал капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков, набравший 26% голосов.
«Если бы Барков играл не за «Флориду», то стал бы супервездой. Алекс очень хорош, но не получает в полной мере того, что заслуживает», — сказал игрок клуба Восточной конференции, имя которого не раскрывается.
В пятёрку также вошли: нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём (8% голосов), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэйден Пойнт (8%), защитник «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен (6%) и защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано (5%).
Ранее стало известно, что самым переоценённым хоккеистом по версии игроков НХЛ является защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн.
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