Вице-президент КХЛ объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.

«Совет директоров в марте принял в состав участников 25 команд, в том числе и «Слован». Приступили к созданию календаря. «Слован» не предоставил документов, пришлось запустить вторую версию на 24 клуба.

В начале июня в связи с празднованием юбилея в КНР были проведены ограничения на полёты в Пекине. Шесть матчей будут сыграны в Шэньчжэне, и календарь пришлось начать создавать в третий раз. Пришлось сдвинуть презентацию на неделю. По регламенту должны предоставить календарь за 45 дней, сроков мы не нарушаем», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.