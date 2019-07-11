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Впервые четыре пары команд КХЛ проведут по шесть матчей друг с другом

Впервые четыре пары команд КХЛ проведут по шесть матчей друг с другом
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский поделился деталями составления календаря Континентальной хоккейной лиги.

«Впервые четыре пары команд проведут по шесть матчей. «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Автомобилист» — «Барыс», ЦСКА — СКА и «Локомотив» — «Йокерит». Игра этих соперников неизменно собирает аншлаги на трибунах и у телевизора», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее Георгий Кобылянский объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.

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