Впервые четыре пары команд КХЛ проведут по шесть матчей друг с другом

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский поделился деталями составления календаря Континентальной хоккейной лиги.

«Впервые четыре пары команд проведут по шесть матчей. «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Автомобилист» — «Барыс», ЦСКА — СКА и «Локомотив» — «Йокерит». Игра этих соперников неизменно собирает аншлаги на трибунах и у телевизора», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее Георгий Кобылянский объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.