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КХЛ подтвердила, что Неделя звёзд хоккея-2020 состоится в Москве

КХЛ подтвердила, что Неделя звёзд хоккея-2020 состоится в Москве
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский объявил город, который примет Неделю звёзд КХЛ в сезоне-2019/20.

«Неделя звёзд КХЛ состоится в Москве. На 11 января запланирован Матч звёзд ЖХЛ, 12 января состоится Кубок вызова МХЛ, 18 января пройдёт Мастер-шоу КХЛ и 19 января зрители увидят сам Матч звёзд КХЛ», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее стал известен список вынесенных матчей КХЛ сезона-2019/20. Кроме того, Георгий Кобылянский заявил, что впервые четыре пары команд КХЛ проведут по шесть матчей друг с другом.

Матч звёзд КХЛ-2020 состоится в Москве на «ВТБ-Арене»
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