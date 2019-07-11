КХЛ подтвердила, что Неделя звёзд хоккея-2020 состоится в Москве

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский объявил город, который примет Неделю звёзд КХЛ в сезоне-2019/20.

«Неделя звёзд КХЛ состоится в Москве. На 11 января запланирован Матч звёзд ЖХЛ, 12 января состоится Кубок вызова МХЛ, 18 января пройдёт Мастер-шоу КХЛ и 19 января зрители увидят сам Матч звёзд КХЛ», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее стал известен список вынесенных матчей КХЛ сезона-2019/20. Кроме того, Георгий Кобылянский заявил, что впервые четыре пары команд КХЛ проведут по шесть матчей друг с другом.