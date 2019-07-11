КХЛ рассказала об особенностях календаря
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский выделил главные особенности составления календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.
«Равномерное распределение игр по дням. Учли пожелания болельщиков и партнёров. Среднее количество матчей в день минимальное за последние семь сезонов – 4,89 матча.
У каждой команды в среднем по 10-12 матчей в календарном месяце и не более 13 (исключение «Трактор» — 14). Ритмичность календаря позволит телевещателям показать больше матчей в прямом эфире. Количество дней без матчей — 10», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее вице-президент КХЛ объявил даты вынесенных матчей КХЛ в сезоне-2019/20.
Впервые четыре пары команд КХЛ проведут по шесть матчей друг с другом
Матч звёзд КХЛ-2020 состоится в Москве на «ВТБ-Арене»
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