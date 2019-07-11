В КХЛ объяснили, почему «Авангард» не был переведён в Западную конференцию

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский заявил, что ХК «Авангард» не был переведён в Западную конференцию из-за нежелания самого клуба.



«Инспекция арены в китайском Шэньчжене будет. Ждём подтверждающих документов и поэтажных планов. Всё оборудование клуба будет перевезено из Пекина, а затем возвращено обратно.



Перевести «Авангард» на Запад? И клуб не хочет, и представьте, что мы их на два года переведём в Западную конференцию, к 2023 году они построят новую арену, и придётся разворачивать процесс в обратную сторону.



Если мы переведём «Авангард» на Запад, то это будет «Авангард» из Балашихи и для зрителей станет тревожно, что клуб не вернётся домой.



В прошлом году для некоторых команд были проблемы с тем, что «Авангард» играл в Балашихе. Сейчас такой логистической проблемы нет, мы учли все особенности», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.