Ткачёв: если бы не СКА, я бы уехал в НХЛ

Нападающий Владимир Ткачёв поделился эмоциями от подписания контракта с ХК СКА. В прошлом сезоне хоккеист представлял ХК «Салават Юлаев».



«Испытываю положительные эмоции от перехода в СКА. Надеюсь помогать команде, чем смогу. Мы хотим только выигрывать. Я отдохнул две-три недели, а потом начал работать — ничего нового. В Петербург приехал вчера вечером.



Мне поступило хорошее предложение от СКА. В том числе и в хоккейном плане — окрепнуть здесь до конца. Есть примеры игроков, которые уезжали в Америку из Питера — здесь их подготовили. Я долго обдумывал решение и пришёл к выводу, что лучше остаться в КХЛ. Если бы не СКА, то я бы уехал в НХЛ.



Тяжело заменить игроков, которые ушли из СКА, но мы будем стараться. Надо работать, а там видно будет. Сезон будет тяжёлым, сейчас все команды в КХЛ равны. Нужно будет полностью отдаваться игре. Команде нужны только победы — будем к ним стремиться.



В первую очередь я знаком с Йоонасом Кемппайненом. Ещё знаю Наиля Якупова. В общем, знаком с семью-восемью игроками из СКА. Думаю, с адаптацией не будет ничего сложного. С новым тренером СКА Алексеем Кудашовым я ещё не общался — только вчера прилетел в Петербург.



Я играл на маленькой площадке в «Адмирале» — мне такой размер нравится больше. Хоккей будет быстрее. Не буду загадывать, сколько голов собираюсь забить в сезоне. Ставлю перед собой максимальные цели. Буду полностью отдаваться команде», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ткачёв: пришёл к выводу, что сейчас лучше всего остаться в России