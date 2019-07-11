«Куньлунь» и «Трактор» сыграют по 8 игр подряд на выезде в сезоне-2019/20

Максимальная длительность выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 составит три матча, информирует официальный сайт КХЛ. Исключением стали серии китайского «Куньлунь Ред Стар» и челябинского «Трактора» на старте чемпионата. Команды сыграют по восемь игр подряд на выезде.
Полное расписание КХЛ сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ХК «ЦСКА». В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее ХК «Авангард» — 4:0.
Ранее в КХЛ рассказали об особенностях составления календаря, назвали даты вынесенных матчей и объяснили, почему «Авангард» не был переведён в Западную конференцию. Также вице-президент КХЛ объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.
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