Савицкис: «Динамо» удовлетворено календарём, теперь всё зависит от команды

Председатель совета «Динамо» (Рига) Юрис Савицкис положительно оценил опубликованный КХЛ календарь на сезон-2019/20.



«Составление календаря – одна из самых сложных работ, и я хочу поблагодарить людей, которые каждый год учитывают сотни пожеланий клубов и выдают итоговый календарь. Наши просьбы мало чем отличались от руководителей других команд: это минимизация матчей в понедельники, сокращение длительности как домашних, так и выездных серий. «Динамо» Рига полностью удовлетворено календарём, глядя на него, могу сказать, что теперь всё зависит от выступлений самой команды», — приводит слова функционера пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



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Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2019/20, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.