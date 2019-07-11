Джефф Плэтт признан лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19

По завершении сезона-2018/19 «Прессбол» провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста и лучшего тренера Беларуси.
253 респондентам предлагалось назвать трех, на их взгляд, сильнейших игроков и наставников страны. Подсчет голосов проводился по стандартной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.
В ходе референдума участники назвали фамилии 59 игроков (7 вратарей, 15 защитников и 37 нападающих), представлявших 26 команд.
В результате подсчета голосов определено, что лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19 стал нападающий «Автомобилиста» и национальной сборной Беларуси Джефф Плэтт, набравший 367 баллов.
Вторым оказался защитник «Ак Барса» и сборной Кристиан Хенкель — 190. Третьим стал форвард «Юности» Михаил Стефанович — 115.
- 11 июля 2019
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