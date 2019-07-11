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Джефф Плэтт признан лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19

Джефф Плэтт признан лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19
Хоккей / КХЛ 0

По завершении сезона-2018/19 «Прессбол» провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста и лучшего тренера Беларуси.

253 респондентам предлагалось назвать трех, на их взгляд, сильнейших игроков и наставников страны. Подсчет голосов проводился по стандартной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.

В ходе референдума участники назвали фамилии 59 игроков (7 вратарей, 15 защитников и 37 нападающих), представлявших 26 команд.

В результате подсчета голосов определено, что лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19 стал нападающий «Автомобилиста» и национальной сборной Беларуси Джефф Плэтт, набравший 367 баллов.

Вторым оказался защитник «Ак Барса» и сборной Кристиан Хенкель — 190. Третьим стал форвард «Юности» Михаил Стефанович — 115.

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