Джефф Плэтт признан лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19

По завершении сезона-2018/19 «Прессбол» провел традиционный опрос по определению лучшего хоккеиста и лучшего тренера Беларуси.



253 респондентам предлагалось назвать трех, на их взгляд, сильнейших игроков и наставников страны. Подсчет голосов проводился по стандартной схеме: за первое место присуждалось 3 очка, за второе — 2, за третье — 1.



В ходе референдума участники назвали фамилии 59 игроков (7 вратарей, 15 защитников и 37 нападающих), представлявших 26 команд.



В результате подсчета голосов определено, что лучшим хоккеистом Беларуси сезона-2018/19 стал нападающий «Автомобилиста» и национальной сборной Беларуси Джефф Плэтт, набравший 367 баллов.



Вторым оказался защитник «Ак Барса» и сборной Кристиан Хенкель — 190. Третьим стал форвард «Юности» Михаил Стефанович — 115.