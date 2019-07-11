Агент Бёзера: «Ванкувер» тратит много денег, Брок тоже хочет кусок пирога

Бен Хэнкинсон, агент нападающего Брока Бёзера, прокомментировал переговоры о новом контракте своего клиента с «Ванкувером».



«Команда тратит большие деньги и становится лучше, что здорово, и Брок тоже хочет кусочек этого пирога. Нам предстоит определить, насколько большой кусок он получит.



В первую очередь надо понять, на один год будет этот контракт или на восемь? Мы работаем над поиском решения. Мы открыты ко всему. Просто надо еще немного пообщаться. Там очень много разных вариантов, просто мы еще не добрались до финиша», – приводит слова агента официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



22-летний Бёзер в прошедшем сезоне принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, заработав 56 (26+30) баллов.