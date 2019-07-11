Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Артемий Панарин сфотографировался с формой «Чеховских медведей»

Артемий Панарин сфотографировался с формой «Чеховских медведей»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сфотографировался с формой гандбольного клуба «Чеховские медведи». Таким образом Федерация гандбола России анонсировала матч за Суперкубок России между «Чеховскими медведями» и «Спартаком». Игра пройдет 28 августа в Москве, арена будет определена позднее.

Также в «твиттере» клуба пошутили, что на матче ждут нападающего футбольного «Ювентуса» Криштиану Роналду, президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и главу правительства Дмитрия Медведева.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» Федерации гандбола России.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент