Артемий Панарин сфотографировался с формой «Чеховских медведей»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сфотографировался с формой гандбольного клуба «Чеховские медведи». Таким образом Федерация гандбола России анонсировала матч за Суперкубок России между «Чеховскими медведями» и «Спартаком». Игра пройдет 28 августа в Москве, арена будет определена позднее.



Также в «твиттере» клуба пошутили, что на матче ждут нападающего футбольного «Ювентуса» Криштиану Роналду, президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и главу правительства Дмитрия Медведева.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» Федерации гандбола России.



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