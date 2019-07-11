Есмантович — о календаре: для ЦСКА всё достаточно комфортно

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович оценил календарь на сезон-2019/20, опубликованный Континентальной хоккейной лигой.



«Календарь получился интересный, нет каких-то экстраординарных моментов, серьёзных неудобств. Для ЦСКА всё получилось достаточно комфортно, есть ряд спаренных матчей, например, с «Металлургом» и московским «Динамо». Мы очень плодотворно и конструктивно поработали с Континентальной хоккейной лигой насчёт наших пожеланий по календарю. Понимаю, что существовали огромные сложности, в частности, тот факт, что мы играем на одной площадке со «Спартаком». К тому же наша арена принимает другие спортивно-развлекательные мероприятия. И всё это необходимо распределить. Поэтому, если взвесить все «за» и «против», получился хороший календарь», — цитирует Есмантовича пресс-служба КХЛ.

Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2019/20, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.