Есмантович — о календаре: для ЦСКА всё достаточно комфортно

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович оценил календарь на сезон-2019/20, опубликованный Континентальной хоккейной лигой.
«Календарь получился интересный, нет каких-то экстраординарных моментов, серьёзных неудобств. Для ЦСКА всё получилось достаточно комфортно, есть ряд спаренных матчей, например, с «Металлургом» и московским «Динамо». Мы очень плодотворно и конструктивно поработали с Континентальной хоккейной лигой насчёт наших пожеланий по календарю. Понимаю, что существовали огромные сложности, в частности, тот факт, что мы играем на одной площадке со «Спартаком». К тому же наша арена принимает другие спортивно-развлекательные мероприятия. И всё это необходимо распределить. Поэтому, если взвесить все «за» и «против», получился хороший календарь», — цитирует Есмантовича пресс-служба КХЛ.
- 11 июля 2019
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