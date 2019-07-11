Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» выпустил шуточную версию своего календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.

Посмотреть видео можно на также в официальной группе «Салавата Юлаева» в социальной сети «ВКонтакте».



Матчем-открытием станет игра ЦСКА — «Авангард», которая состоится 1 сентября на «ЦСКА Арене». Этот матч станет единственным в день старта нового чемпионата.



Полное расписание КХЛ сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».



Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ХК «ЦСКА». В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее ХК «Авангард» — 4:0.



Ранее в КХЛ рассказали об особенностях составления календаря, назвали даты вынесенных матчей и объяснили, почему «Авангард» не был переведён в Западную конференцию. Также вице-президент КХЛ объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.