Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» выпустил шуточную версию своего календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.
Посмотреть видео можно на также в официальной группе «Салавата Юлаева» в социальной сети «ВКонтакте».
Матчем-открытием станет игра ЦСКА — «Авангард», которая состоится 1 сентября на «ЦСКА Арене». Этот матч станет единственным в день старта нового чемпионата.
Полное расписание КХЛ сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ХК «ЦСКА». В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее ХК «Авангард» — 4:0.
Ранее в КХЛ рассказали об особенностях составления календаря, назвали даты вынесенных матчей и объяснили, почему «Авангард» не был переведён в Западную конференцию. Также вице-президент КХЛ объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.
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