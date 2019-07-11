Хорошков: «Северсталь» не боится семи игр с топ-клубами на старте сезона

Директор ХК «Северсталь» Михаил Хорошков прокомментировал публикацию календаря нового сезона КХЛ, которые череповчане начнут с семи игр против топ-клубов.



«Мы по этому поводу не переживаем. Какой есть календарь, по такому и будем играть. В прошлом году многие тоже говорили, что «Северсталь» обречена на исключение из КХЛ. Если себя настраивать на негатив, то ничего хорошего не получится. Нужно работать, верить в то, что ты делаешь. Да, тяжелый старт, но если жаловаться на это, то на что вообще можно рассчитывать? Эти игры должны сделать нас только сильнее.



Мы не собираемся заранее сдаваться или форсировать подготовку. В наших планах ничего не поменялось. Будем готовиться к сезону, для нас важные все 62 игры, в том числе эти семь матчей. Там можно набрать такие же очки, как и в играх с другими командами. В прошлом сезоне «Северсталь» уже показала, что может отбирать очки у фаворитов. Почему не сделать это на старте сезона? Всё может случиться, но мы точно не боимся этих игр, а наоборот начинаем подготовку к сезону с большим желанием доказать, что мы можем», — рассказал Хорошков «Чемпионату».

«Северсталь» получила самый тяжёлый календарь на старте сезона КХЛ