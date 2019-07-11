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«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с Каапо Какко

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с Каапо Какко
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с нападающим Каапо Какко, информирует официальный сайт команды. Финский хоккеист поставил подпись под стандартным соглашением новичка сроком на три сезона.

Какко на недавно прошедшей церемонии драфта был выбран клубом из Нью-Йорка под общим вторым номером. 26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.

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