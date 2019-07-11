«Даллас» заключил новый контракт с Дикинсоном на $ 3 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» заключил новое соглашение с нападающим Джейсоном Дикинсоном, информирует официальный сайт американской команды. 24-летний канадский хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 1,5 млн.



Дикинсон в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 67 встречах, записав на свой счёт 22 (6+16) балла при показателе полезности "+9" и 23 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 13 с половиной минут за игру. В 13 встречах розыгрыша Кубка Стэнли Дикинсон забросил три шайбы и отдал две результативных передачи.



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