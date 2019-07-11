Председатель ФХРБ: главное — 50 белорусских хоккеистов в НХЛ

Председатель белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов поделился мнением о реформах в юношеском хоккее.



«Я бы не называл всё предложенное реформами. Попавшие сейчас на драфт наши хоккеисты это как раз продукт тех же изменений, уже затеянных чуть ранее. Да, может, этого не увидели Наумов или Рачковский в статусе председателей ФХБ. Но они увидели их, будучи на другом рабочем месте.



Поэтому моя задача не в том, чтобы увидеть плоды работы на своем теперешнем рабочем месте. Буду ли я вагоновожатым или кем-то еще, но главное – 50 белорусских хоккеистов в НХЛ», — приводит слова функционера «Прессбол».



Цель, которой хотят достичь посредством изменений, — к 2025 году в два раза увеличить количество занимающихся хоккеем. Планируется: 10-12 тыс. человек. Сейчас занимается около 6500 человек.



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