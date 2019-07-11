Тренер «Нью-Джерси»: даже если Холл не подпишет контракт, это не скажется на нём

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс поделился мнением об игре Тейлора Холла, который следующим летом может стать свободным агентом.
«Тейлор уже вложился в команду. Даже если он не подпишет контракт сейчас, это никак не скажется на его человеческих качествах и взглядах. У него здесь появились знакомые, сложились определенные отношения внутри команды. Обе стороны подходят к этому вопросу очень профессионально. Так уж сложились обстоятельства, но если речь идет об отношении к тренировкам и играм, я не вижу тут никаких проблем.
Мы общались до обмена Пи-Кея. Обычно мы встречаемся летом. В этом году я собираюсь сделать это во второй половине июля. С ним всё в порядке. Думаю, что ему очень нравятся перемены в составе команды. Приятно видеть его в хорошем настроении. Он готов двигаться дальше и сейчас тренируется в Торонто», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
- 11 июля 2019
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