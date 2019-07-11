Гендиректор «Торпедо»: старт сезона обещает стать для нас захватывающим

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал календарь Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.



«Старт чемпионата КХЛ обещает стать очень зрелищным и захватывающим для болельщиков «Торпедо». Соскучившись по хоккею за межсезонье, они сразу станут свидетелями матчей, относящихся к категории «топ». Исторически принципиальная битва с московским «Динамо», заграничный вояж в Ригу, волжское дерби с «Локомотивом», выездное испытание финалистом Кубка Гагарина в лице «Авангарда». А затем – не менее яркий дебют в родных стенах: Обладатель Кубка Гагарина – столичный ЦСКА, бесшабашный на льду «Йокерит», традиционно упорный «Нефтехимик», все тот же «Авангард».



Хоккеисты моментально получат необходимый на турнирном пути максимальный игровой тонус, а болельщики, благодаря ярким афишам и удобной логистике, наверняка не только заполнят «до отказа» трибуны «Нагорного», но и порадуют яркими секторами на выездных поединках.



До старта чемпионата КХЛ остается меньше двух месяцев. Готовимся к предстоящему сезону и ждем встречи на трибунах уже в самое ближайшее время: в частности, на Кубке Губернатора Нижегородской области, который состоится с 7 по 11 августа», — приводит слова функционера пресс-служба клуба.

Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2019/20, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.