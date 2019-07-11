Бёзер: хочу остаться в «Ванкувере» на долгий срок

Нападающий клуба НХЛ«Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер поделился мнением о ходе переговоров по новому контракту с клубом.



«Я уверен, что мы договоримся и все получится. Я люблю Ванкувер. Организация, город, болельщики – здесь все здорово. И я хочу остаться тут на долгий срок.



Я все лето тренировался и чувствую себя намного лучше, чем в то же время год назад. В прошлом году примерно в это время я вышел на лед впервые за четыре или пять месяцев. В новом сезоне я уже катался около 20 раз. Приятно иметь возможность заниматься все лето и чувствовать уверенность в себе», – приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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