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Бёзер: хочу остаться в «Ванкувере» на долгий срок

Бёзер: хочу остаться в «Ванкувере» на долгий срок
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ«Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер поделился мнением о ходе переговоров по новому контракту с клубом.

«Я уверен, что мы договоримся и все получится. Я люблю Ванкувер. Организация, город, болельщики – здесь все здорово. И я хочу остаться тут на долгий срок.

Я все лето тренировался и чувствую себя намного лучше, чем в то же время год назад. В прошлом году примерно в это время я вышел на лед впервые за четыре или пять месяцев. В новом сезоне я уже катался около 20 раз. Приятно иметь возможность заниматься все лето и чувствовать уверенность в себе», – приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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