Генменеджер Флориды: тяжело найти такого вратаря, как Найт

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон высоко оценил перспективы вратаря Спенсера Найта в команде. Напомним, 18-летний хоккеист был выбран клубом на драфте-2019 под 13-м номером.
«Большинство вратарей попадает в НХЛ и выходит на ведущие роли в 24, 25 или 26 лет. Он это знает, мы с ним уже поговорили. Я ему сказал, что такой вариант вполне возможен, так что он в курсе и согласен с таким планом. У него есть время, чтобы набраться опыта и мастерства. Мы возлагаем на него большие надежды.
У Спенсера есть свой стиль. Очень тяжело найти вратаря с таким менталитетом, хоккейным чутьём и выдержкой. Он отлично себя держит. Такое редко встретишь, особенно среди вратарей. Думаю, что он ещё нас порадует», — цитирует Тэллона официальный сайт НХЛ.
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