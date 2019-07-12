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Защитник «Бостона» Хара стал самым возрастным игроком НХЛ

Защитник «Бостона» Хара стал самым возрастным игроком НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Словацкий защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара стал самым возрастным игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Это стало возможным благодаря завершившему карьеру Мэтту Каллену. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-игрок «Питтсбурга» объявил о прекращении профессиональных выступлений вчера, 11 июля.

42-летний Хара выступает за «Бостон» с 2006 года. В 2011 году вместе с американским клубом он завоевал Кубок Стэнли. В минувшем сезоне «Брюинз» проиграли финальную серию «Сент-Луис Блюз».

В сезоне-2018/19 словак сыграл 62 матча в регулярном чемпионате, в которых отметился 5 голами и 9 результативными передачами с коэффициентом полезности «+22». В 23 матчах плей-офф он забил 2 гола и отдал 4 передачи.

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