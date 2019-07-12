Защитник «Бостона» Хара стал самым возрастным игроком НХЛ

Словацкий защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара стал самым возрастным игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Это стало возможным благодаря завершившему карьеру Мэтту Каллену. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-игрок «Питтсбурга» объявил о прекращении профессиональных выступлений вчера, 11 июля.



42-летний Хара выступает за «Бостон» с 2006 года. В 2011 году вместе с американским клубом он завоевал Кубок Стэнли. В минувшем сезоне «Брюинз» проиграли финальную серию «Сент-Луис Блюз».



В сезоне-2018/19 словак сыграл 62 матча в регулярном чемпионате, в которых отметился 5 голами и 9 результативными передачами с коэффициентом полезности «+22». В 23 матчах плей-офф он забил 2 гола и отдал 4 передачи.