Пакаринен: решение присоединиться к «Барысу» далось довольно просто

Новичок «Барыса» Ииро Пакаринен прокомментировал подписание контракта с казахстанским клубом.
«Барыс» проявил большой интерес ко мне, после того как стало понятно, что «Магнитка» не будет продлевать контракт. Решение далось довольно просто. У вас красивый город, к тому же я слышал, что «Барыс» — хорошая организация.
Задал пару вопросов Матушкину, второй тренер здесь, его сын играл со мной в Магнитогорске в прошлом сезоне. Спросил его о «Барысе», он сказал, что здесь очень красивый город, хорошие болельщики и команда, поэтому решил перейти к вам.
Прошлый сезон для меня прошёл нормально, но вкатился не с самого его начала. Когда нашёл свою игру, думаю, показал себя очень хорошо. Сейчас же хочу с самого начала играть и помогать своей новой команде», — цитирует нападающего официальный сайт «Барыса».
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