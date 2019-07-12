Разин прокомментировал переход «Северстали» на игру на «финской» площадке

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал тот факт, что в следующем сезоне клуб будет выступать на уменьшенном, «финском» варианте игровой площадки.



«На маленьких площадках я работал только во Владивостоке. Это был первый опыт, и мне понравилось. Тот игровой этап был достаточно удачный, хоть и короткий. Поэтому я положительно воспринял сообщение, что и в Череповце изменится площадка. На маленьком льду больше требование к игровому мышлению хоккеистов и выше скорости. Так что, думаю, работать будет на ней интересно.



Мне кажется, что такие изменения делаются для зрителей. На уменьшенных площадках больше будет моментов у ворот, голевых ситуаций. Соответственно больше голов. Всё ради того, для чего и существует хоккей. Чтобы зрители приходили и больше радовались или огорчались, но в любом случае получали эмоции», — цитирует Разина официальный сайт «Северстали».

По правилам Международной федерации хоккея (IIHF) стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Финский размер льда – средний вариант шириной 28 метров – позволит повысить скорость игры и зрелищность матчей, сохранив безопасные условия для хоккеистов.

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