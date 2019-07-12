Нилл: мне нравится сплав молодости и опыта в «Далласе»

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание контрактов с Джо Павелски, Кори Перри и Андреем Секерой.



«Приход классных результативных игроков – это всегда здорово. Не секрет, что атаку хочется усиливать всегда.



Мне нравится наш нынешний сплав молодости и опыта. К нам приходят великолепные лидеры и ребята, которые знают, как побеждать. Вкупе с молодыми ребятами они могут составить довольно динамичную команду», – цитирует Нилла официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2018/19 «Даллас» финишировал на шестой строчке Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Старз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» (4:2), после чего уступили будущему победителю турнира «Сент-Луиз Блюз» (3:4).