Квартальнов: задачи «Ак Барса» ясны. Для их выполнения надеяться нужно на себя

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мыслями о грядущем сезоне.
«Тренерский штаб уже начал знакомство с игроками, о наших требованиях и задачах мы поговорим более детально уже на тренировках и собраниях в раздевалке.
Мы все видим, какое внимание к команде проявляет руководство клуба, знаем, как за «Ак Барсом» следят в республике — очень важно не подвести наших болельщиков. Наша команда трижды выигрывала Кубок Гагарина, и правильно, что в составе есть люди, которые знают, как это делать. Задачи понятны, и чтобы их выполнить, нужно надеяться только на себя», — цитирует Квартального официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» занял
пятое место в Восточной конференции. В первом же раунде плей-офф подопечные Квартального
уступили «Авангарду» (0:4).
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