Кравец: основная задача «Витязя» — построить команду

Главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец поделился первыми впечатлениями от знакомства с командой.



«Мне всё нравится. Надеюсь, так же, как мне понравился город, болельщикам понравится наша игра. Адаптация проходит хорошо: хорошая команда, хорошие игроки. Руководство поддерживает со всех сторон, прекрасный тренерский штаб. Все условия для хорошей и качественной работы у нас есть.



Мы договорились с ребятами, что всё будет построено на доверии, уважении и честности. У нас очень много опытных хоккеистов. Основная задача — создать команду. Связки у меня уже есть. Во время предсезонной подготовки могут быть перестановки, но задумки есть», – заявил Кравец в интервью официальному каналу «Витязя» в Youtube.

«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером