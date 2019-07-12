Кравец: основная задача «Витязя» — построить команду
Главный тренер ХК «Витязь» Михаил Кравец поделился первыми впечатлениями от знакомства с командой.
«Мне всё нравится. Надеюсь, так же, как мне понравился город, болельщикам понравится наша игра. Адаптация проходит хорошо: хорошая команда, хорошие игроки. Руководство поддерживает со всех сторон, прекрасный тренерский штаб. Все условия для хорошей и качественной работы у нас есть.
Мы договорились с ребятами, что всё будет построено на доверии, уважении и честности. У нас очень много опытных хоккеистов. Основная задача — создать команду. Связки у меня уже есть. Во время предсезонной подготовки могут быть перестановки, но задумки есть», – заявил Кравец в интервью официальному каналу «Витязя» в Youtube.
«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером
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