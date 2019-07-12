Давыдов — о назначении Кудашова: значительных изменений в игре сборной не будет

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России. Кроме того, Кудашов будет тренировать СКА.



«Думаю, вопросы о сроках перестановок нужно задавать руководителям, принимающим такие решения. В первую очередь речь о ФХР. Видимо, руководство сборной России не удовлетворено результатом, показанным в этом сезоне национальной командой. Вот и решили обновить тренерский состав. В итоге вывели из него Воробьёва, оставили Кудашова и остальной штаб. Даст ли это толчок к дальнейшему развитию, покажет время. Сейчас об этом говорить рано.



Хочется, чтобы в сборной продолжился акцент на тот хоккей, который мы показали на чемпионате мира. С учетом того что с Кудашовым будут работать в основном те же помощники, что и с Воробьёвым, скорее всего, значительных изменений в игре не будет. А вот улучшатся ли результаты сборной в рамках этой концепции, повторюсь, покажет время», — цитируют Давыдова «Известия».

Давыдов — о Кудашове: не помню случая, чтобы в сборную назначали профанов